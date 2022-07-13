Mercan çiçeği nasıl bakılır? Kırmızı mercan çiçeği

Mercan çiçeği kırmızı renkli çiçekleri ile popüler olan bir bitkidir. Dikkat çekmeyen otsu yapısına tezat şekilde parlak canlı çiçekleri ile uzaktan görenler bile bütün çiçeklerden ayırabilir. Siz de bahçenizde veya balkonunuzda bu havai fişek gösterisini sergilemek istiyorsanız kuşları ve kelebekleri cezbeden mercan çiçeği bakımı ve mercan çiçeği yetiştirilmesi ile ilgili herşeyi yazımızda bulabilirsiniz. Diğer bir adı ada mercanıdır. İngilizcede coral plant deniyor. Diğer yaygın adı fire cracker 'ateş çıtırtısı'..

Mercan Çiçeği Hakkında Bilgiler

Havai fişek patlamasına benzediği için İngilizce ‘Firecracker’ ismi verilen mercan çiçeği gerçekten de adını hakedercesine sanki kırmızılardan oluşan bir havai fişek gösterisi sunar. Dikkat çekmeyen otsu yapısına tezat şekilde parlak canlı çiçekleri(genellikle kırmızı ve pembe nadiren beyaz) ile uzaktan görenler bile bütün çiçeklerden ayırabilir. Siz de bahçenizde veya balkonunuzda bu havai fişek gösterisini sergilemek istiyorsanız kuşları ve kelebekleri cezbeden mercan çiçeği bakımı ve mercan çiçeği yetiştirilmesi ile ilgili herşeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Mercan Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

Mercan çiçeği saksısı nasıl olmalıdır : Bitkiniz büyüdükçe yuvarlak ve geniş saksılarda daha güzel bir görüntü verir. Balkonunuzda veya bahçenizde bir yere asmanızda çok güzel bir görüntü oluşturacaktır. Çok su seven bir çiçek olmadığından saksınızın direnaj deliği olması iyi olur. Bitkiniz henüz küçük ise 20 cm derinliğinde ve 20 cm çapında bir saksı ilk başlarda işinizi görecektir. Ancak hızlı büyüyen bir bitki olduğundan her sene saksınızı büyütmeniz gerekebilir.

2. Mercan çiçeği toprağı nasıl olmalıdır : Hafif asidik, alkali veya nötr toprak tercih eder. En iyi verim için pH oranı aralığı 6.1 ile 7.8 arasında olmalıdır. Suyu çok tutmayacağından killi toprak veya saksı kumu kullanabilirsiniz. 2-3 haftada bir bitki besini vermeniz önerilir.

3. Mercan Çiçeği Ne Zaman ve Nasıl Ekilir : Eğer bahçeye ekecekseniz bahar ortasında toprağın ısınmış olduğu bir zamanı seçmelisiniz. Ancak baharda gelişmiş bir mercan çiçeği tercih ediyorsanız çimlendirme işine evin içerisinde şubat ayı gibi başlayabilirsiniz. Tohumları su tutmayan bir toprağın içinde birbirlerinden en az 10-12 cm. kadar uzağa dikin. Çimlenme aşamasında bile ışığa ihtiyaç duyar bu yüzden üzerini örtmeyin. 2 hafta kadar bir sürede çimlenme gerçekleşir. Bu süre zarfında püskürtücü ile sürekli olarak sulayın.

4. Mercan çiçeği güneş mi sever yoksa gölge mi : Bol güneş ve ışık seven bir bitkidir. Sıcağa karşı oldukça dayanıklı olmasına karşın kavurucu sıcakların(40+) olduğu yerlerde yarı gölge mekanları da tercih edebilirsiniz. 5 dereceye kadar olan soğuklara karşı dayanabilir ve kışı atlatabilir ancak daha düşük sıcaklıklarda bitkiyi korumanız veya içeriye taşımanız gerekir. En uygun sıcaklık koşulları 20-35 derece arasıdır.

5. Mercan çiçeği ne kadar sulanır : Bitkimiz gençken ve kökleri güçlü değil iken köklerin gelişimi için her akşam düzenli olarak sulayabilirsiniz. Kökler yeterince geliştikten sonra toprağın 3-5 cm içerisini kontrol edin. Eğer kuru ise su verebilirsiniz. Belirttiğimiz gibi sıcağa oldukça dayanıklı bir çiçektir ve çok fazla sulanması gerekmez. Gelişmiş bitkilerde eğer toprak nemli ise su vermemelisiniz.

6. Mercan çiçeği nasıl budanır : Budama zamanı kış sonu veya bahar başıdır. Cansız gözüken dalları toprak seviyesinde düzgünce kesin. Hava dolaşımını ve güneş ışığını alabilmesi için çok sık olan dalların kesilip açılması gerekebilir. Kesilen dalları atmayıp çoğaltmak için kullanabilirsiniz. Bunun yanısıra sürekli olarak zamanı geçmiş çiçekleri temizleyin. Mercan çiçeğinin boyutlarını kontrol altına almak oldukça zordur. Hızlı uzar ve yayılır. Daha çalımsı bir görünüm için uçlarını sık sık budamak gerekir.

7. Mercan çiçeği nasıl çoğaltılır : Gelişmiş bir mercan çiçeğinden sağlıklı bir dal seçilir. Ucunda açmak üzere olan yapraklar olan dallar tercih edilmelidir. 10-15 cm boyu olacak şekilde dalı kesin. Alttan 4-5 cm. ıslak bir peçeteye sarın ve perlit-vermikülit ve saksı kumu karışımına yarısı dışarıda kalacak şekilde ekin. Bitkiniz büyüyene kadar su püskürtücü ile düzenli olarak sulayın. Kök salma aşamasında bitkinin nemini koruması önemlidir.

8. Mercan Çiçeği Zararlılardan Nasıl Korunur : Genellikle bitler ve yaprak yiyen böcekler tarafından işgal edilir. Zararlılar çiçeğin yapraklarına ve gövdesine zarar verdiği için derhal müdahale edilmelidir. Daha önce iyibitki.com sayfalarında paylaştığımız evinizde hazırlayabileceğiniz organik böcek ilaçlarını kullanarak bu zararlılardan kurtulmanız mümkün.