“Meral’i Gıdıkla” kimin işi? “Ak-trol” görünümlü hesaplar üzerinden yayınlamışlar

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yaptığı itirafları ele aldı. Ebuseleme'nin, 2018 seçimlerinden evvel, “Meral’i Gıdıkla” adlı bir oyun hazırladığını itiraf ettiğini vurgulayan Korkmaz, "Bu animasyonu 'Ak-trol' görünümlü hesaplar üzerinden yayınlamışlar… 'Ters Algı' meydana getirmek suretiyle İYİ Parti’ye oy kazandırmak istemişler" dedi. Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:

" "Gizli Kardinal" Locaefendi Fetullah’ın yeğeni Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları geldi.

Darbe teşebbüsünden önce, Fetullah yeğeni Ebuseleme’ye aynen şöyle demiş:

“Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek…

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Hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz…

Bunu yapanların, bizim adamlarımız olduğunu asla söylemeyin!”

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Yeğen Gülen, FETÖ’nün Üst Yapı’sına “Katiller” diye sesleniyor; şunu da ekliyor:

“--Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz!”

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Haliyle, bir kez daha işaretleyelim:

--En iyi belge itiraftır.

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Ebuseleme, ifşaatında yer yer amcasını “kayırmaya” da çalışıyor.

Ne var ki, onun bu beyhude gayreti…

Fetullah Locaefendi’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının Bir Numara’sı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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Fetullah, baştan beri 15 Temmuz Darbe Gecesi İmamı olan Adil Öksüz’ü tanımadığı yalanını fışkırtıyordu.

İşte yeğeni Ebuseleme, Adil Öksüz’ün FETÖ’deki konumunu kendi tanıklıklarıyla ayrıntılı biçimde anlatarak amcasını nakavt ediyor.

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Öksüz’ün, kendisine 17 Temmuz 2016 tarihine yetişmek üzere “Erdoğan’ı çok kötü gösteren, karalayan” bir internet oyununu hazırlaması için sipariş verdiğini anlatıyor.

“TERS MANYEL” YAPAN ANİMASYON

Ebuseleme, 2018 seçimlerinden evvel, “Meral’i Gıdıkla” adlı bir oyun hazırladığını da itiraf ediyor!

Bu animasyonu “Ak-trol” görünümlü hesaplar üzerinden yayınlamışlar…

-Nedir?

“Ters Algı” meydana getirmek suretiyle İYİ Parti’ye oy kazandırmak istemişler!

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Bugüne kadar “Ters Köşe” operasyon ve de psikolojik harekâtlara “Komplo Teorisi” etiketi yapıştıranların kulakları çınlasın!

“KASA VE PAPEL”

FETÖ’deki taht kavgası, Ebuseleme’nin çarpıcı itiraflarıyla ortalığa döküldü.

Fetullah sonrası için; CIA’in “Emir Eri” olan Mustafa Özcan’ın etkili ve etkin kliği, diğer Paralel kadrolara göre daha ziyade öne çıkıyor.

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Kaynak Holding’den itibaren…

-Paralel’in Kasası’dır, MÖZ!

TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE

Ebuseleme’nin “Titre! Turpun büyüğü sensin, kenarda bekle” diye seslendiği bu MÖZ’ü deşifre listesine yazdığı gözleniyor.

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Her türlü pisliğe batmış Kırbaçlı Cevdet Türkyolu pardon “Amerikan-yolu” ise zaten Mustafa Özcan’ın adamı…

“Zincirli Barbi” Barbaros Kocakurt’un, taht kavgasındaki “yatay geçiş” ile birlikte MÖZ’cü olduğu anlaşıldı.

CIA elemanı “Journalist” Dumanlı’yı da bunlara ekleyelim.

ACABA?

Ebuseleme Gülen’in, Ekrem Dumanlı’ya meydan okuyan tivitlerine bakıldığında…

Onun da her türlü pisliğini; tak, ortalığa dökeceği anlaşılıyor!

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E.D.’nin casusluğu malum da; kazıdıkça altından bir de “Jeffrey Epstein” mi çıkacak, acaba?"