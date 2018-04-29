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Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor

Niğde'de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şeker fabrikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2018 Pazar 15:49
Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK'da abidik gubidik olursa o YSK'nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncaya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Niğde'de, Şadırvan Parkı'nda seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. Gençlerden ve kadınlardan sandıkları gönüllü olarak korumalarını isteyen Akşener, "Zorlu bir seçim geçireceğiz. Bu zorlu seçimde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bütün abudik gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Biz seçim sandığını koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar. Gönüllü olmanızı istiyorum. Sandıklarınızı korumanızı istiyorum. Dolayısıyla sandıklarımızı koruyacağız" diye konuştu. 

"JİLETLE BENİ KAZIYAMAZLAR"

Kullanılan oyun, namus olduğunu vurgulayan Akşener, "Size, Meral Akşener sözüdür. Sandık emniyeti, devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacakları için bu namusa el uzatacakları için de burada, huzurunuzda onları uyarıyorum. O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız. Ondan sonra sizden bir şey istemiyorum. YSK'da abidik gubidik olursa o YSK'nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncıya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

'25 HAZİRAN'DA ONLARI GERİ ALACAĞIZ'

İYİ Parti Lideri Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili ise "Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Onlara 25 Haziran'a kadar el sürmesinler; çünkü 25 Haziran'da onları geri alacağız" diye konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Niğde il teşkilat binasının açılışını yaptı.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:49
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