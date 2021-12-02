Meral hanıma yardımcı olup gençlere hatırlatıyoruz! Akşener 'inanmıyorsanız Google’a yazın' diyordu, biz de yazdık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet Türkiye’sinin izlerini birer birer kazıyan AK Parti hükümetlerinin en önemli özgürlükçü adımlarından biri olan başörtüsü yasağının kaldırılması milletin sinesine ur gibi büyüyen bir yaraya merhem oldu.

AK Parti’nin hak ve özgürlükler kapsamında attığı adımlardan sonra politika değişikliğine gitmek zorunda kalan vesayet artığı siyaset odakları, Erdoğan’ın imza attığı hak ve özgürlük hamlelerini sahiplenmeye çalışıyor.

Başörtüsü hamisi Akşener (!)

Kendisini milliyetçi bir çizgide gösteren ancak CHP ile birlikte dahil olduğu ‘Millet İttifakı’ çatısı altında, terör örgütü PKK’nın siyasi organı olan HDP ile gizliden gizliye işbirliği yürüten İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 28 Şubat kararlarına karşı durduğunu öne sürerek o dönem “başörtüsüne uzanan elleri kıracağını” söylediğini savundu.

Akşener konuşmasında "Gençler hatırlamayabilir büyüklerinize sorun google yazın 'Başörtüsüne uzanan elleri kırarım koparırım' demiştim" ifadelerini kullandı.

Halbuki üstüne basa basa “yasağı uygularım” demişti

Kendisini başörtüsü mücadelesinin hamisi gibi gösteren Akşener’i tarihi kayıtlar ise alenen yalanlıyor.

Başörtüsü yasağı zulmünün uygulandığı 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanlığı görevini yürütüren Meral Akşener, o dönem Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32.Gün programına katılmıştı.

Akşener katıldığı programda, vesayetçilerin MGK kararları ile dayattığı başörtüsü yasağını mutlaka uygulayacağını üstüne basa basa ifade etmişti.

Akşener “Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.” demişti.