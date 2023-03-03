Meral Akşener'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu, gerçekten doğru mu

‘Millet ittifakı’nı oluşturan altı partinin liderleri dün ‘son kez’ bir araya geldi. Amaç ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. İYİ Parti’nin çekinceleri bulunduğu biliniyordu ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu adaylığında karar kılınması bekleniyordu.

Ancak öyle olmadı. Toplantının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak adayda ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtildi. Nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedildi.

Dahası, toplantıdan çıkan sonuç, ittifakın belkemiğini oluşturan iki parti tarafından farklı yorumlandı. CHP’liler kutlama havasına girerken İYİ Partililer pek memnun değildi. Hatta bir vekil, “Millet 5’ten büyüktür” diye ‘rest’ kokan bir tweet atıp sildi. Nitekim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara’da bulunan milletvekilleri ve kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Her şey, açıklamada söylenenlerin ve Akşener hariç diğer liderlerce Twitter’dan verilen birlik beraberlik mesajlarına aksine toplantının pek de ‘ortak anlayış’ havasında geçmediğini gösteriyor. Nitekim toplantıdan ilk sızdırılanlar da bu yönde.

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T24 yazarı Murat Sabuncu, bugünkü yazısında şunları aktardı:

“Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi.

Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener, ‘Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi’ diye konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ‘Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek’ dedi. Akşener ‘O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım’ diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu ‘Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır’ deyince Akşener ‘Ben kalkıp gideyim mi yani’ karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.”