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Medya Meral Akşener'le ilgili flaş gelişme! Böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Meral Akşener'le ilgili flaş gelişme! Böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kulislerde, Meral Akşener'in, 6'lı Masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık itiraz etmeyeceğinin konuşulduğunu aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Son dakika Muharrem İnce alternatifi bile 'orta yol' olarak yoklanmış. Ne var ki adaylığı bir "çıkış planı" olarak kesin şekilde benimseyen Kemal Bey, deprem gündemini de hatırlatarak tartışmayı bitirmiş" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 15:41:00 -
Meral Akşener'le ilgili flaş gelişme! Böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kulislerde, Meral Akşener'in, 6'lı Masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık itiraz etmeyeceğinin konuşulduğunu aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Son dakika Muharrem İnce alternatifi bile 'orta yol' olarak yoklanmış. Ne var ki adaylığı bir "çıkış planı" olarak kesin şekilde benimseyen Kemal Bey, deprem gündemini de hatırlatarak tartışmayı bitirmiş" dedi. 

Altınok, şunları kaydetti:

"Kimse Akşener direnmedi diyemez. Sonunda kadar her yolu denedi.

Anlaşılan buraya kadarmış.
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Zira kulislerde Akşener'in bugünkü 6'lı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık itiraz etmeyeceği konuşuluyor.

Son dakika Muharrem İnce alternatifi bile "orta yol" olarak yoklanmış. Ne var ki adaylığı bir "çıkış planı" olarak kesin şekilde benimseyen Kemal Bey, deprem gündemini de hatırlatarak tartışmayı bitirmiş.

Kemal Bey karşılık olarak da kesenin ağzını açmış. CHP'nin oylarıyla masanın yüzde 1'e bile ulaşmayan ortaklarına karşı sergilediği bonkörlüğü Akşener'den esirgememiş.

Kılıçdaroğlu'nun olası yenilgisinin ardından ana muhalefet liderliğine oynama hedefine kilitlendiği anlaşılan Akşener'in seçim kampanyasındaki performansını doğrusu çok merak ediyoruz.

Meral Hanım ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin, Kemal Bey'in seçilmesi için dişlerini tırnaklarına takacaklarından şüphesi olan var mı?

Haklısınız, Canan Kaftancıoğlu'na sormak lazım."

 

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