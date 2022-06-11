Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek! Gayr-i insani eşcinsel ilişkiyi destekleyip Yeni Akit'i hedef aldılar

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Eşcinsel kimliğini kamuoyuyla çekinmeden paylaşan Ebrar Karakurt'un gayr-i insani eşcinsel ilişkileri bazı medya kuruluşları tarafından desteklenip meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Ebrar Karakurt'a skandal bir destek de CHP'ye yakın, dini ve milli hassasiyeti olmayan Cumhuriyet, T24, Onedio, Sözcü, Tele 1 ve Halk TV'nin internet sitesinin yanısıra, kendilerini seçmenlerine milliyetçi olarak sunan ve milli değerlere karşı hassas olduklarını iddia eden İYİ Parti'nin Yeniçağ gazetesinden geldi.

Yeniçağ, Yeni Akit'in toplum-ahlak yapısına duyarlı duruşu ile Karakurt'u ve Karakurt'u destekleyenleri eleştirdiği haberini hedef aldı.

Haberin başlığında, "Akit bu sefer de milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef aldı. Mide bulandıran başlık" ifadeleri kullanıldı.

Ebrar Karakurt ve diğer eşcinsel sapkınların yaşam tarzını destekleyecek kadar, kamuoyunda çizdikleri milliyetçi imajından uzak davranan Yeniçağ'ın haberi, 6'lı masada CHP ile iş tutan partilerin iki yüzlülüğünü yeniden ortaya koydu.

Kamuoyu Türkiye Voleybol Federasyonu'na, "Kadınlardan etkilendiğini açıkça beyan eden Ebrar Karakurt'u, sapkın yaşamı sebebi ile karşı cinsi sayılabilecek kadınlarla daha ne kadar aynı soyunma odasına sokacaksınız?" diye sormuş, federasyon Karakurt'un eşcinsel kimliğini göz ardı ederek takımda tutmuştu.

Ebrar Karakurt yaşadığı bir dizi rezil ilişkisinden sonra takım arkadaşı Beliz Başkır ile sapkın bir ilişki yaşamaya başladı.

Sapkın ilişkiden midesi bulanmayan Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik yönetimindeki Yeniçağ gazetesi, Yeni Akit'in haberi ile midesinin bulandığını yazacak kadar raydan çıktı.