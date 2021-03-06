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Siyaset Meral Akşener'in uzun araç konvoyu! Kime el sallıyor?
Siyaset

Meral Akşener'in uzun araç konvoyu! Kime el sallıyor?

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in içinde bulunduğu uzun araç konvoyu, 'Hangi vasıfla bu kadar kalabalık geziyor?' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 18:09:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Makam araçları üzerinden siyaset geliştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in içinde olduğu araç konvoyu, akıllarda soru işareti bıraktı.

'Hangi vasıfla?'

Sosyal medya kullanıcıları tarafından suçüstü yakalanan Akşener'in ondan fazla araçla konvoy oluşturması eleştirilere sebep oldu: Recep Tayyip Erdoğan ülkenin Başkanı olduğu için korumaları ve konvoyu var. Gayet normal. Peki ya Akşener? Hangi vasıfla bu kadar kalabalık geziyor?

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