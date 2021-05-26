Meral Akşener'in trol ordusu fena yakalandı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştuğu sırada #Milletbiziçağırıyor etiketiyle Akşener'e destek veren sosyal medya hesapları trol hesap çıktı.
YENİ AKİT / ANKARA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantılarında adeta slogan haline çevirdiği “Millet bizi çağırıyor” cümlesini sosyal medyada İyi Partililer, etiket yapıp paylaşımlar yaparak Türkiye gündemine taşımaya çalıştı. Bugün de Akşener’in grup toplantısında konuştuğu sırada sosyal medyadan #Milletbiziçağırıyor hastagiyle paylaşımlar yapan hesapların, fake hesap olduğu ortaya çıktı. Yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından ve konuyla tamamen alakasız olduğunun görülmesinin ardından Akşener’e tepki geldi. Gelen tepkilerin birinde, “Paralı trolleriniz iş başında Meral Hanım!” ifadeleri yer aldı.