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Siyaset Meral Akşener'in trol ordusu fena yakalandı
Siyaset

Meral Akşener'in trol ordusu fena yakalandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştuğu sırada #Milletbiziçağırıyor etiketiyle Akşener'e destek veren sosyal medya hesapları trol hesap çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:54:00 -
Meral Akşener'in trol ordusu fena yakalandı

 YENİ AKİT / ANKARA 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin grup toplantılarında adeta slogan haline çevirdiği “Millet bizi çağırıyor” cümlesini sosyal medyada İyi Partililer, etiket yapıp paylaşımlar yaparak Türkiye gündemine taşımaya çalıştı. Bugün de Akşener’in grup toplantısında konuştuğu sırada sosyal medyadan #Milletbiziçağırıyor hastagiyle paylaşımlar yapan hesapların, fake hesap olduğu ortaya çıktı. Yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından ve konuyla tamamen alakasız olduğunun görülmesinin ardından Akşener’e tepki geldi. Gelen tepkilerin birinde, “Paralı trolleriniz iş başında Meral Hanım!” ifadeleri yer aldı.

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