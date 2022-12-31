Meral Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili skandal sözler! Haddini bil haddini

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı. Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğunu iddia eden Uğuroğlu, kendi aklını kendine saklamayıp Cumhurbaşkanı'na akıl verdi. Meral Akşener'in tetikçisi, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu gece saatlerimiz 00.00 olduğunda bilin ki çok ama çok kötü geçen yıllarımızın sonlanmasının başlangıcı 1 Ocak 2023, sonlanması ise iradenizle 18 Haziran 2023 olacak…

Umudun başlangıcının saati sıfır-sıfır olacak…

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için geri sayım başlayacak…

18 Haziran 2023'te büyük Türk Milletinin güçlü iradesi ile seçim sandıklarında vereceği oylarla;

-Ucube Tek Adam Rejimi yıkılacak,

(...)

Sayın Recep Tayyip Erdoğan;

(...) Şimdi 3. kez aday olabilmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğneyerek adaylığını onaylamasından medet umma, YSK üyelerini de zor hatta suçlu duruma düşürme.

Zaten diploman konusunda mahkemeler hâlâ devam ediyor ki yeni bir skandala tevessül etme.

YSK'ya adaylığını kabul ettirirsen ve ola ki seçilirsen bil ki sadece Türkiye'de değil dünyada meşruiyeti tartışılan bir cumhurbaşkanı olursun.

Türk demokrasisine ve Türkiye'nin hukuk devleti imajına uluslararası arenada çok büyük darbe vurursun.

Eğer YSK, 3. kez adaylığını kabul ederse seçim meydanlarında muhalefet partilerinin seçimleri kazanması için de çok büyük koz verirsin.

-"Milletin değil YSK'nın adayı" damgası yersin.

-"Anayasaya aykırı aday" damgası yersin.

-"Hukuku çiğneyen aday" damgası yersin.

Tüm muhalefet liderleri bu sloganı seçim meydanlarına kullanacaklardır.

Anayasaya aykırı aday olursan bil ki seçimleri peşinen kaybetmiş olursun.

Etrafındaki hukukçulara asla inanma.

Senin yerine geçmek için her türlü siyasi atağı yapan bakan ve genel başkan yardımcılarına inanma.

Anayasayı al, baştan sona oku.

Eğer aday olmanın yolunu bulacağın bir hüküm varsa bana da gönder.

-Anayasayı çiğneme, aday olma Erdoğan… (...)"