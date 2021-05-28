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Siyaset Meral Akşener'in sözlerine AK Parti'den tokat gibi cevap
Siyaset

Meral Akşener'in sözlerine AK Parti'den tokat gibi cevap

Başkan Erdoğan katılımıyla Taksim Camii'nin ibadete açılması sonrası Meral Akşener'in Gezi Kalkışması sırasında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Taksim Camii'nin yapılamayacağını iddia eden Akşener'in sözlerini hatırlatan AK Partili Alpay Özalan, "Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:16:00 -
Meral Akşener'in sözlerine AK Parti'den tokat gibi cevap

4 yıl önce temeli atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yıllar önce CHP ve terör örgütleri tarafından desteklenen "Gezi Kalkışması" sırasında yaptığı bir paylaşımı yeniden akıllara getirdi.

Taksim'e camii yapılamayacağını iddia eden Akşener, "Mücahitken Taksim’e cami yapmak istemişlerdi, müteahhit oldular Taksim’e AVM yapacaklar" diyerek aklınca dalga geçmeye çalışmıştı. Akşener'in bu rezil paylaşımına AK Parti'den tokat gibi bir cevap geldi.

Meral Akşener'in söz konusu paylaşımını alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok" dedi.

Yaptığı her çıkışla rezil kepaze olan Akşener'in CHP'nin piyonu olmaktan öteye gidemediğini belirten Özalan paylaşımında şunları kaydetti:

"'Ayasofya'yı açamaz' demişti, açıldı. 'Taksim'e cami yapamaz' demişti, yapıldı. Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu."

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Yorumlar

İbrahim

YALNIZ CHP NİN Mİ PİYONU
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