Meral Akşener’in 'silahlı kamp' soruşturmasında karar çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen ocak ayında Tokat ve Konya' da silahlı eğitim kampları bulunduğu yönünde açıklamalar yapmış ve bu iddiası kamuoyunda tartışılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddia üzerine soruşturma başlatılmış ve Meral Akşener, bilgisine başvurulmak üzere savcılığa davet edilmişti. Meral Akşener, verdiği bilgilerde, ismini açıklayamayacağı kamu görevlisinin söz konusu kamplarla ilgili fotoğraf ve video kaydı gösterdiğini ancak bu kayıtların kendisinde mevcut olmadığını belirtmişti. Meral Akşener, bu kampların Tokat ve Konya’nın hangi ilçelerinde olduğunu bilmediğini, bununla ilgili elinde somut bilgiler bulunmadığını söylemişti.

'SOYUT İDDİALAR DIŞINDA DELİL BULUNAMADI'

Açılan soruşturmada bu kamplarda eğitilen silahlı kişilerin, seçimlerde istenilen sonuçların alınmaması üzerine karışıklık çıkarılmak için kullanılacağı iddiaları da hatırlatılarak Tokat ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na iddiaların araştırılması için talimat yazıldığı belirtildi.



Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen cevapta iddia edildiği gibi Tokat, Konya ve Türkiye’nin herhangi bir ilinde silahlı kampın bulunmadığının söylendiği, olayla ilgili soyut iddia dışında suç, şüphe ve delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği belirtildi.

