Meral Akşener'in Gül planı ifşa oldu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine tepki gösterip, "Son dönemde sürekli tekil konuşuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" diye çıkışınca ortalık karıştı. Millet İttifakı ortakları arasında ipler cumhurbaşkanı adayı konusunda her gün biraz daha gerilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in geçtiğimiz pazar günü yemekte buluştuğu ortaya çıktı. Öte yandan Meral Akşener'in Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ü GİK'e alıp İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı yapmak istediği ortaya çıktı. İşte Muharrem Sarıkaya'nın 'adımı yazma diyen CHP'nin etkin bir ismi' ile yaptığı görüşmeden köşesine yansıyanlar...

Kılıçdaroğlu ile Akşener pazar günü yemekte buluştu

“Şu kadarını bilmeni isterim, Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) ile Meral Hanım (Akşener) arasında en küçük sorun yok. Öyle olsa Pazar günü birlikte yemek yerler miydi? Saatler boyu neşeli bir havada sohbet edip yemek yediler… Hiçbir konuda görüş ayrılıkları yok…”

İttifakın seçim beyannamesi yok ki ona bağlı kalsın

Liderler arasındaki güvene dayalı işbirliğinin sürdüğünün de altını çizdi. CHP’nin kurumsal kimliği ile geleceğe yönelik açıklamalarının olmasının normal karşılanması gerektiğini belirtip ekledi: “Kemal Beyin açıkladığı CHP vaatleri. İttifakın seçim beyannamesi yok ki ona bağlı kalalım…”

Akşener ve Kılıçdaroğlu geleceği planladı

Bunun üzerine İYİ Parti kurmaylarını aradım. Akşener ile İstanbul’da kalanlardan biri ise CHP lideri ile brunchı doğruladılar. O da oldukça samimi bir havada uzun süren bir yemek gerçekleştiğini bildirdi. Şu cümlesi önemliydi:

“Aralarında en ufak bir sorun yok. Hedef konusunda en küçük ayrılık da söz konusu değil. İleriye dönük konuştular ve gelecekte atılacak adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular…”

Hatta, “ittifakın diğer bileşenlerinden daha ileri düzeyde bir uzlaşının” söz konusu olduğunun da altını çizdi…

Ali Babacan'ın Abdullah Gül sezleri ve Akşener'in Hayrünnisa Gül planı

Ali Babacan’ın sözlerine tepki gösteren İYİ Parti kurmayı, “Meral Hanımın, Kılıçdaroğlu istemesine karşın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığının önünü kestiği iddiası doğru değil; neden şimdi gündeme geldiğini anlamadık…” dedi.

Akşener ile Gül ailesi arasındaki yakınlığa dikkat çekip, “Kongrede Sayın Hayrünnisa Gül’ü GİK’e alıp Genel Başkan Yardımcısı yapmayı Meral Hanım çok istediği bilinen bir durum” anımsatmasında bulundu.