Tarihin akışını değiştiren gemi! Nusret Mayın Gemisi’nin bilinmeyen kazası ortaya çıktı

Bu kazanın müttefik kuvvetlerin boğaz girişinde ciddi bir hareketlilik sergilediği zamanda olduğunu belirten Er, "Askeri ceride kayıtlarına göre; aynı sabah İmroz ve Bozcaada açıklarında Fransızlar ile İngilizlere ait denizaltıların, torpidoların ve 3 kruvazörün seyrettiği rapor edilmektedir. Böylesine kritik bir anda sığlıkta kalan donanma unsurunun tahlisi için Sarıkule vasıtasıyla derhal İsa Reis gambotuna telgraf çekilmiş ve ivedilikle imdada gitmesi emredilmiştir. Süreci yakından takip eden Alman Amiral Merten Paşa'nın yönlendirmesi ile kurtarma operasyonuna daha elverişli olduğu düşünülen Samsun vapuru da vakit kaybedilmeden olay mahalline gönderilmiştir. Başarıyla icra edilen müşterek harekat sonucunda Nusret herhangi bir yapısal tahribata maruz kalmaksızın 30 Aralık 1914 (17 Kanunuevvel 1330) tarihinde bulunduğu sığlıktan kurtarılmıştır" dedi. Çanakkale Savaşları Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmaların harp tarihinin az bilinen kırılma noktalarını aydınlatmaya devam ettiğine dikkati çeken Utkan Emre Er, "Akademik literatürde yer alan Nusret Mayın Gemisi'nin sığlığa saplanması hadisesi, dönemin zorluklarını ve buna rağmen işletilen kusursuz kriz yönetimini açıkça göstermektedir. Çanakkale Boğazı'nın müdafaası kapsamında 3 Ağustos 1914 ile 11 Aralık 1915 tarihleri aralığında sulara toplamda 18 farklı mayın hattı yerleştirilmiştir. Araştırmalarımıza yansıyan verilere göre; bu kritik engellerin vücuda getirilmesinde yalnızca tek bir gemi değil, donanmamızın farklı unsurları eş güdümlü olarak görev almıştır. Süreç içerisinde en yoğun faaliyeti gösteren İntibah vapuru, 11 farklı hattı bizzat tesis etmiştir. Boğaz içerisindeki ilk ve son engellemelerde rol oynayan Selanik ise 3 mayın hattı oluşturmuştur. Askeri açıdan en yüksek stratejik öneme sahip olan Nusret Mayın Gemisi de 9, 12 ve 16'ncı engellerin yanı sıra 26 mayından müteşekkil o meşhur 11'inci hattı sulara bırakmıştır" diye konuştu.