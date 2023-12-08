Meral Akşener’in geldiği son nokta! Paris beklerken Delhi korkusu

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Paris beklerken, Delhi kaosu!" başlıklı yazısında önemli detaylar paylaştı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı...

“Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım” diyen Meral ablamıza bakın..

2019 mahalli seçimlerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere, birçok büyükşehirde İyi Parti olarak aday çıkarmayıp, CHP’li adayları desteklediler..

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, “İlla da illa. Seçilebilecek bir aday ile seçime gidelim.. Seçilebilecek adaylar ise, ya Ekrem İmamoğlu’dur, ya da Mansur Yavaş’tır” dedi..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu iki isim cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyince 6+1 masasını dağıttı.

Ancak, bu iki isim kendisini ziyaret edip, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım. Siz de masaya dönün” çağrısı yapınca..

Akşener, bu iki ismi o kadar önemli görüyormuş ki, cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı olmaları şartı ile tekrar masaya döndü..

Şunun şurasında, iki ay öncesine kadar, Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’da, Mansur Yavaş’ı da Ankara’da, kendi partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterebilecekleri konuşuldu..

Şimdi bakın, Meral ablamız hangi noktaya gelmiş.

Önce Yavaş’ından başlayalım..

Önce Meral ablamızın, Mansur Yavaş’a söylediklerinden başlayalım..

“Kopunca bir büyük savaş,

Er tez gider, korkak Yavaş.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...