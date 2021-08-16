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Siyaset Meral Akşener'in ekibi yine sahalarda! İYİ Partililer vatandaşla yumruk yumruğa kavgaya tutuştu
Siyaset

Meral Akşener'in ekibi yine sahalarda! İYİ Partililer vatandaşla yumruk yumruğa kavgaya tutuştu

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde gerginlik dolu anlar yaşandı. Vatandaşlardan birinin 'FETÖ'cü diye bağırmasının ardından İYİ Partililer, vatandaşla yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:06:00 - 2021-08-16 22:13:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada partililerle bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş partilileri yuhalayarak Recep Tayyip Erdoğan şeklinde slogan attı.

Akşener'in ziyaretinde gergin anlar

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.

'FETÖ'cü deyince arbede çıktı

İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Daha sonra bir grup vatandaş İYİ Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı.

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Yorumlar

dert23

çok iyi söylemiş. ağzına sağlik
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Neron11

Akşenerin kavgasız bir ziyareti olmayacak herhalde
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