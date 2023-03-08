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Gündem Meral Akşener'in deprem duyarlılığı 1 dakika anca sürdü
Gündem

Meral Akşener'in deprem duyarlılığı 1 dakika anca sürdü

6'lı masayı yıkan sonra masaya dönüp söylediği her şeyi unutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandığı sırada yüz ifadesinin deprem nedeniyle yorgunluktan olduğunu iddia etti. Oysa bir dakika sonra kahkahalar atması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 00:07:00 -

ltılı Koalisyon'daki krizin mimarı olan ve desteklemediği için masadan kalktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ertesi gün imza atmak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir skandala imza attı.

Kahkahaya boğuldu

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuna açıklandığı anlardaki mutsuz görüntüsü dikkat çekmişti. Akşener katıldığı canlı yayında bu görüntünün deprem nedeniyle üzüntüsünün yansıması olduğunu iddia etti. Oysa Akşener sadece bir dakika sonra aynı yayında kahkahaya boğuldu.

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