Meral Akşener'in deprem duyarlılığı 1 dakika anca sürdü

ltılı Koalisyon'daki krizin mimarı olan ve desteklemediği için masadan kalktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ertesi gün imza atmak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir skandala imza attı.

Kahkahaya boğuldu

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuna açıklandığı anlardaki mutsuz görüntüsü dikkat çekmişti. Akşener katıldığı canlı yayında bu görüntünün deprem nedeniyle üzüntüsünün yansıması olduğunu iddia etti. Oysa Akşener sadece bir dakika sonra aynı yayında kahkahaya boğuldu.

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