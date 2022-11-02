Meral Akşener'in danışmanı çok fena çuvalladı! Ne oldu, rengin soldu Murat

AK Parti'den Eşref Fakıbaba transferi yapan ve transferlerin devamının geleceğini duyuran İYİ Parti'ye bugün MHP'li Oktay Vural'ın katılması bekleniyordu. Genel Başkan Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde de sosyal medya hesabından bu beklentileri körükledi. Ancak İYİ Parti'ye bugün herhangi bir katılım olmayınca gözler Murat İde'ye çevrildi.

'1 saat 34 dakika kaldı' paylaşımı yaptı

Murat İde, İYİ Parti Grup Toplantısı öncesinde kişisel Twitter hesabından, "Dün geceden bu yana aramayan meslektaşım kalmadı.. Şu an yayında olan spiker kardeşlerimden de aramayan kalmadı.. Soru malum; Meral Akşener bugün kime rozet takacak.. Cevap veriyorum; 1 saat 34 dakika kaldı.." paylaşımı yaptı.

İYİ Parti'ye yeni katılım olmadı

Gözler İYİ Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Toplantının başlangıcında daha önceden olduğu gibi herhangi bir katılım ve rozet takma töreni olmayınca Meral Akşener'in konuşmasının bitmesi beklendi. Ancak İYİ Parti Grup Toplantısı bitmesine rağmen şu ana kadar İYİ Parti'ye herhangi bir yeni katılım olmadı.

Taktik mi yaptı, katılım iptal mi oldu?

Gözler Akşener'in basın danışmanı Murat İde'ye çevrildi ancak İde'den herhangi bir açıklama ve düzeltme gelmedi. İde'nin "Rozet takma töreni olacak" beklentisi yaratıp Akşener'in izlenirliğini artırmak mı istediği yoksa İYİ Parti'ye katılın son anda iptal mi olduğu sorusunun cevabı aranmaya başlandı.