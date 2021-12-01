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Ekonomi Meral Akşener'in asgari ücret önerisi belli oldu!
Ekonomi

Meral Akşener'in asgari ücret önerisi belli oldu!

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:50:00 -
Meral Akşener'in asgari ücret önerisi belli oldu!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclisteki grup toplantısında konuştu. Türkiye ve ekonomi gündemine ilişkin konuşan Akşener, asgari ücret önerisini de dile getirdi.

'En az 4 bin lira olmalı"

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve ilk toplantısı bugün yapılacak olan asgari ücret için Akşener, 4 bin TL önerisinde bulundu. Akşener, "biz diyoruz ki; asgari ücret, en az 4000 lira olmalıdır. Yani ele geçen 4000 lira olmalıdır." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Cezvi

Vallah mıhalafatta iken bol keseden eyi atisan ha.Eger sen Erdogan'ın yerisinde olsandı vallah degil 4 vermek 3,5 bilem vermezdin veremezdin verebilemezdin verebilebilebilemezdin ha. ama şimdi datli datli konişisan, bol keseden atisan. Bögle de omii çünküsem siyosatin de bir haysiyatı olardır, olmalıdır. anlamışsa gız Mayrik.
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Malatyalı

emredersin Meral sen işine bak reis işi bilir bu millet reise güveniyor sen git HDP yevereciginiz bakanlığı konus
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