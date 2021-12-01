Meral Akşener'in asgari ücret önerisi belli oldu!
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclisteki grup toplantısında konuştu. Türkiye ve ekonomi gündemine ilişkin konuşan Akşener, asgari ücret önerisini de dile getirdi.
'En az 4 bin lira olmalı"
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve ilk toplantısı bugün yapılacak olan asgari ücret için Akşener, 4 bin TL önerisinde bulundu. Akşener, "biz diyoruz ki; asgari ücret, en az 4000 lira olmalıdır. Yani ele geçen 4000 lira olmalıdır." ifadesini kullandı.