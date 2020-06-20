Meral Akşener'in adamından ortalığı karıştıracak açıklama: Dün gece o partili vekil tarafından öldürülüyordum

Gazeteci Batuhan Çolak, eskiden yayın yönetmeni olduğu Yeniçağ gazetesinin imtiyaz sahibi İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik tarafından canına kastedildiğini iddia etti.

Yeniçağ gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, saldırıya uğradığını duyurdu. Çolak, azmettirici olarak Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’i işaret etti.

Twitter’da açıklama yapan Çolak, gittiği bir mekandan ayrıldığı sırada ağaçların arasında saklanmış bir şahıs gördüğünü ve şahsın elini beline götürdüğü esnada aracına atlayarak canını zor kurtardığını ifade etti.

Elinde saldırı anına ilişkin tüm görüntülerin olduğunu söyleyen Çolak, ilerleyen günlerde görüntülerin yayımlanacağını söyledi.

Yaklaşık 7 saat emniyette ifade verdiğini belirten Çolak, şikayet tutanaklarının fotoğraflarını da paylaştı.

İşte, Çolak’ın o açıklamaları:

Yeniçağ imtiyaz sahibi Ahmet Çelik tarafından bugün canıma kastedildi. Gitmiş olduğum mekanı terk ederken Ahmet Çelik'in sağ kolu ve kirli işlerini yaptırdığı Burhan Gazi Sandu'nun beni kameraya çektiğini gördüm. Dışarı çıktığımda ağaçların arasına gizlenmiş bir şahıs saldırdı. Şahsı dikkatim sayesinde önceden fark ettim. Elini beline götürmek için hamle yaptığımda aracıma hızla bindim. Koşarak aracıma vurmaya başladı ve uzaklaştım. Arkamdan takip edemediler. Yaklaşık 7 saattir Emniyet'te ifade veriyorum. İstanbul Cinayet Büro ve Terör Şube geldi. Tüm görüntüleri elde ettik; saldırı anı, saldırganı fark etmem hepsi var. Ve hepsi ilerleyen günlerde yayınlanacak. Allah'ın verdiği canı yalnızca Allah alır. Bunu tasarlayan, azmettiren bir milletvekili. Yazıklar olsun.

Yeniçağ ile birbirlerine girmişlerdi

ODA TV'nin "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlığıyla Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği haberi Yeniçağ Gazetesi de servis etmişti. Servis etmekle kalmayan Yeniçağ eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Murat Ağırel kendi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.

İfşa skandalının patlak vermesinin ardından Yeniçağ karışmış ve sitenin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.