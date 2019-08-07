Meral Akşener'in A Takımı belli oldu İYİ Parti'den gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu'nda Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu.

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri delegenin iradesiyle yeniden şekillenirken, bugün toplanan Genel İdare Kurulu'nda Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler Yeni GİK'in, Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde: Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu Genel Sekreter: Uğur Poyraz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cihan Paçacı Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı: İsmail Tatlıoğlu Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Metin Ergun Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tuba Vural Çokal Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı: Şenol Sunat Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu

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