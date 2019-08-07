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Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

İYİ Parti'den gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu'nda Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:54
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri delegenin iradesiyle yeniden şekillenirken, bugün toplanan Genel İdare Kurulu'nda Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler

Yeni GİK'in, Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde:

Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu

Genel Sekreter: Uğur Poyraz

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cihan Paçacı

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır

Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı: İsmail Tatlıoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Metin Ergun

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tuba Vural Çokal

Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer

Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray

Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı: Şenol Sunat

Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:54
  1. Aydın
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. Yavuz Ağıralioğlu

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