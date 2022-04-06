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Siyaset Meral Akşener'e yakın isim bombayı patlattı: Bana gelen bilgilere göre...
Siyaset

Meral Akşener'e yakın isim bombayı patlattı: Bana gelen bilgilere göre...

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer, partide yaşanan krize ilişkin çok çarpıcı detaylar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:25:00 -
Meral Akşener'e yakın isim bombayı patlattı: Bana gelen bilgilere göre...

İYİ Partideki Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu depreminin yankıları devam ederken Genel Başkan Meral Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer’den çarpıcı açıklamalar geldi. Yener, “Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer, İYİ Partide Türk milliyetçilerine darbe vurulmaya devam edildiğini söyledi.

Sol’un aktardığına göre Yenerer, “Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel başkan yardımcılarına baktım, birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir.

HDP'ye tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu

Genel Başkan Akşener, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. HDP'ye tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum” diye konuştu.

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Yorumlar

Halim

İp in ipi koptu HDP ye doğru kontrolsüz olarak sürükleniyor. ip te ne yaptığını bilen sadece sayın akşener var onun da niyeti HDP ile ittifak yapmak ne pahasına olursa olsun

teoman

Basındakinin zihniyeti bağlı. HDP ye sürüklenmek değil, HDP ile sürekli paslaşmak yaptığı..
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