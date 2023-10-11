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Siyaset Meral Akşener'e toplu istifa şoku!
Siyaset

Meral Akşener'e toplu istifa şoku!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 13:37:00 - 2023-10-11 13:47:40
Meral Akşener'e toplu istifa şoku!

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti'de süren toplu istifa furyasına Elazığ da katıldı.

İP'in Elazığ teşkilatı topluca istifa etti.

İstifanın duyurulduğu açıklamada, “İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

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