Meral Akşener'e tepki: Güler misin ağlar mısın?
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem öneri sunup hem şart dayamaya kalkan İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
"Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la parlamenter sisteme geri dönüş şartıyla masaya oturacağını söylemiş. Tek şartı buymuş! Güler misin ağlar mısın? Hem masa önerisinde bulunacaksın hem şart dayatacaksın! Kendi kendine gelin güveyi olmak buna denir işte!" ifadelerini kullanan Metiner sözlerinin devamında şunları kaydetti:
"Boyundan büyük laf ettiğinde sahiden büyümüş olmuyorsun; kendinle beraber siyaseti de küçültmüş oluyorsun! Alemi kendine güldürmek siyaset olmasa gerek!"