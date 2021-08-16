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Siyaset Meral Akşener'e şok ! İYİ Partili başkan tutuklandı
Siyaset

Meral Akşener'e şok ! İYİ Partili başkan tutuklandı

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:42:00 - 2021-08-16 16:42:55
Meral Akşener'e şok ! İYİ Partili başkan tutuklandı

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, hakkında 11 yıl önce "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 12 ay hapse mahkum edilen Tatar'ın cezası kesinleşti.

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