Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfrü sonrası İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, nedenini ileriki günlerde açıklayacağını söyleyerek görevinden istifa etti.
İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, başkanlık görevinden istifa etti. Türemiş, istifa nedenini ileriki günlerde açıklayacağını belirtti.
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürü sonrası yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.
İstifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, başkanlık görevinden istifa etti. Özhan Türemiş, istifa nedenini ileriki günlerde açıklayacağını belirtti.
Jeoloji Mühendisi Özhan Türemiş, 2017 yılında İYİ Parti'nin Aksaray kurucu il başkanlığını üstlendi. Türemiş, ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray
4 yıldır başkanlık görevini yürütüyor
Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 4 yıldır il başkanlığını yürüten Türemiş, görevinden istifa etti.
Türemiş, başkanlık görevinden istifa etme nedenini ilerleyen günlerde yazılı olarak açıklayacağını belirtti.