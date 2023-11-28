Meral Akşener'e şok! İyi Parti'de 100 kişiden 90’ı ayrıldı
Peş peşe istifa haberleriyle sarsılan Meral Akşener'e bir kötü haber daha geldi. Balıkesir'de İyi Parti Bandırma ilçe teşkilatından 90 kişi istifa etti.
İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatına geçen sene toplu olarak üye olan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, İyi Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.
Bandırma Demokrat platformu Başkanı Adnan Erdan, “İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bugüne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2'nci adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim partiden beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır" diye konuştu.
Adnan Erdem, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının ayrıldığını sözlerine ekledi.
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