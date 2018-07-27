Meral Akşener’e sanatçı tepkisi

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Akit’e konuşan Yenilmez, şunları dile getirdi: “İyi Parti’nin neden kurulduğunu anlamak mümkün. Amaç milletin iradesini, yönünü şaşırtmak, 15 Temmuz darbe girişiminden kalan pürüzler ile milletin canını yakmak ve Türkiye Cumhuriyetini yolundan engelleme çabasından başka bir şey değildir. Meral Akşener’in bu istifa söylemleri tamamen çocukların oyun oynarken ‘küstüm ben oynamıyorum’ deyip oyunu saha kenarında izlemesi gibi bir şeydir. Kalksın evine gitsin. Yönetimin ısrarlı olması Akşener’in saha kenarında beklemesinden kaynaklanıyor.”