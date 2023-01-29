Meral Akşener'e "Mansur Yavaş" şoku! Oyununu böyle bozdu

Meral Akşener'in, kedinin fareyle oynadığı gibi CHP'nin içiyle oynadığını, bir Ekrem İmamoğlu'na, bir Mansur Yavaş'a güzellemeler yaptığını belirten Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu bu oyunu birkaç kez bozdu ama durduramadı. Nihayet Akşener'in bu oyununu, hiç aday olarak düşünmedikleri Yavaş, Kılıçdaroğlu'na, 'Umarım bir sonraki sefer buraya cumhurbaşkanı olarak gelirsiniz' diyerek bozdu" ifadelerini kullandı.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Altılı Masa'nın son toplantısına bomba gibi düşen Cihan Paçacı açıklaması ve istifası karışık olan kafaları daha da karıştırdı.

Ortaya siyasi bir yol haritası konulmadığı gibi yaşanan açık koltuk kavgası da biraz umutlananları bile hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki, habercilik değil iktidar düşmanlığı yapan Sözcü bile isyan etti ve masayı ruh çağırma seansları düzenlemekle suçladı.

Bundan sonra masa aday çıkarsa bile umut olması kolay değil. Çünkü masadakilerin oyun içinde oyun kurduğunu sokak biliyor. Asıl oyun kurucu da Kılıçdaroğlu... Öyle bir oyun kurdu ki, milliyetçi muhafazakâr 5 partiyi o masaya oturtup kendi adaylığını kabul ettirme noktasına kadar getirdi. Kenarda da içeriden birinin oyunbozanlığına karşı HDP'yi tuttu.

İşin başında Akşener de masaya bu oyunu bozabileceği hesabıyla oturdu. Bunu da CHP'li iki belediye başkanından birini aday yapacağı hesabıyla düşündü. Bu yüzden bir İmamoğlu'na bir Yavaş'a güzellemeler yaptı.

Bir anlamda kedinin fareyle oynadığı gibi CHP'nin içiyle oynadı. Bir CHP'li bu tabloyu şöyle yorumluyordu:

"Kabahat Akşener'de değil, parti içinde yekvücut olmayan ve Akşener'e aparat olan arkadaşlarda..."

Doğrusu Kılıçdaroğlu bu oyunu birkaç kez bozdu ama durduramadı. Nihayet Akşener'in bu oyununu, hiç aday olarak düşünmedikleri Yavaş, Kılıçdaroğlu'na, "Umarım bir sonraki sefer buraya cumhurbaşkanı olarak gelirsiniz" diyerek bozdu.

İşte masaya düşen son Paçacı bombası, masadaki rotayı "at pazarlığı"na çevirme hamlesiydi ve etkili de oldu sayılır... Baksanıza "Başbakanlık yetkisinde cumhurbaşkanı yardımcılığı" talebi artık saklanmıyor. Akşener tek yetkili olmak istiyor.

Şu notu da düşelim: Pazarlık istenildiği gibi gitmezse diye İmamoğlu da yedekte tutuluyor. O da herhalde yedekte tutulduğunun farkında değil ki hâlâ masanın kendisini aday yapacağına inanıyor. Bu olmaz diyemiyorum; çünkü aynı şeyi FETÖ'cülerin de beklemesi ve küresel güç merkezlerin hep birden harekete geçmesi insanı şüpheye düşürüyor."