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Gündem Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı!
Gündem

Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı!

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Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı!

Gezi Parkı davasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla yargılanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partili Can Atalay, hükümlü olarak yatmakta olduğu Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, İstanbul Barosu seçiminde oyunun Avukat İbrahim Kaboğlu’na olduğunu açıklayarak tarafını belli ederken aynı zamanda baronun suç işlediğini de gözler önüne serdi. Avukatlık kanununda ‘iki yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanların avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur’ maddesine rağmen Atalay’ın baro kaydının silinmediği de ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından “Ş. Can Atalay Seçilmiş Hatay Milletvekili Marmara (Silivri) Cezaevi” imzasıyla baro seçimine ilişkin paylaşımda bulunan Gezici Can Atalay; “İstanbul Barosu üyesi değerli meslektaşlarım, Baromuzun 128. Olağan Genel Kurulu’nda oyum değerli hocam Avukat İbrahim Kaboğlu’nadır. Çünkü: Bugün mesleğimizin en önde gelen sorunu hukuk devletidir. Hukuk devleti olmadan avukatlık onurumuzu koruyarak mesleğimizi yapabilmemiz olanaksızdır. İstanbul Baromuzun tarihsel geleneğine uygun olarak hukuk devletini, Baromuzun ve avukatlık mesleğimizin onurunu savunmaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BU TİP’TEN BAŞKA NE BEKLENİR Kİ!

Atalay’ın, TSK’nın Suriye’deki terör operasyonlarına iftira dolu açıklamalarla tepki gösterdiği için ‘terör propagandası’ndan yargılanan Kaboğlu’na verdiği destek, “Bu TİP’ten başka ne beklenirdi ki. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş” yorumlarına yol açtı.

BARO ŞUÇ İŞLİYOR!

Atalay’ın paylaşımı aynı zamanda İstanbul Barosu’nun alenen suç işlediğini de ortaya koydu.  Baro’nun Avukatlık Kanunu’nda yer alan ‘kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmanın avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur’ maddesine rağmen baronun Can Atalay’ın  kaydını silmeyerek suç işlediği de tespit edildi.

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