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Spor Merakla bekleniyordu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Spor

Merakla bekleniyordu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

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Merakla bekleniyordu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak derbide Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı belirtildi.

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Merakla bekleniyordu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

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