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Siyaset Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı
Siyaset

Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 00:16:00 -
Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaptı.

14 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde de yaşanan hezimet, muhalefette derin hayal kırıklığına neden oldu.

CHP Genel Merkezi önünde, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istendi.

Bir istifa çağrısı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geldi. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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