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Siyaset Meral Akşener'e Doğu Türkistan tepkisi: 'Haritada göster desen Kamboçya'yı gösterir'
Siyaset

Meral Akşener'e Doğu Türkistan tepkisi: 'Haritada göster desen Kamboçya'yı gösterir'

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Doğu Türkistan çıkışına tepki gösteren Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek, "Haritada Doğu Türkistan’ı göster deseler, Kamboçya’yı gösterecek Meral Akşener bize Doğu Türkistan tiyatrosu oynuyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:16:00 -
Meral Akşener'e Doğu Türkistan tepkisi: 'Haritada göster desen Kamboçya'yı gösterir'

Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek, TBMM Doğu Türkistan'lılara yönelik zulmü siyasi şova çeviren Meral Akşener'e HDP ile ilişkilerini hatırlatarak çok sert ifadelerle tepki gösterdi. "Türkiye’de 50 bin kişiyi öldüren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı ve sözde siyasileriyle içli-dışlı olanların birden Doğu Türkistan sevdasının kabarması hayra alamet değil." diyen Çiçek, "Ahmet Davutoğlu gibiler bir kenara (Onun dikkate alınacak hiçbir yönü yok) binlerce şehidin, mazlumun azmettirici katili PKK’lı terörist Demirtaş ile kahvaltı masasında buluşmanın hayaliyle yanıp tutuşan Meral Akşener’in hiç utanmadan, arlanmadan Doğu Türkistan üzerinden tiyatro oynaması ve siyaset yapması da ayrı bir rezilliktir." ifalerini kullandı.

'Doğu Türkistan her Türk’ün milli davası ve acısıdır'

Doğu Türkistan'daki zulmün Türk milletinin ortak davası olduğunu söyleyen Çiçek, şunları yazdı:

"Orada yanan her can, bizim canımızı yakar. Ama Doğu Türkistan kimsenin siyasetinde ve etki ajanlarının misyonunda meze değildir. Sen, Türk ordusunun Suriye’de Türkmenlere zulüm eden terör örgütü YPG’ye yapacağı 'Zeytin Dalı Operasyonu' için HD(P)KK’dan bile önce partinin sözcüsüne 'Tek adam rejimini kalıcı kılmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyecek ve beka sorunu yaratabilecek Afrin savaş senaryolarına tamamen karşıyız' açıklamasını yaptıracaksın, sonra kalkıp Doğu Türkistan diyeceksin?"

'Kime oyun oynuyorsun?'

"Türkmenlerin topraklarını işgal eden, Türkmenleri şehit eden terör örgütü YPG için 'Terör örgütü değil, vatanını koruyan oluşum' diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na tüm iradeni teslim edeceksin, sonra kalkıp Doğu Türkistan nutukları atacaksın. Meral Akşener’in karşı çıktığı Afrin operasyonunda Türk’e, Türkmen’e zulüm eden 4600 YPG’li terörist Türk ordusu tarafından öldürülmüştü. Şimdi de Türkmenleri Irak’ta ve Suriye’de hep satmış olan Serok Ahmet ile 'Her konuda aynı düşünüyoruz' noktasında iken Doğu Türkistan konusunda kime oyun oynuyorsun?"

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