Meral Akşener'e çok büyük şok! Bunu yapanın yanına gidip iki tokat atabilir

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde, altılı masayı deviren Meral Akşener'e şaşırtıcı eleştiriler yöneltildi.

Yeniçağ yazarı Ahmet Gürsoy, Akşener'i yerden yere vurduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakı, Akşener'in dün yaptığı açıklamayla bölündü. İYİ Parti ittifaktan çekildi. Gerekçesini dinledim. Politik rasyonaliteye uygun bulmadığımı söylemeliyim.

Türkiye'nin siyasal gerçekliği ile bire bir örtüşmüyor. "Biz-Siz" mantığı üzerinden bir açıklama.

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Daha önce yapılan "Noter değiliz" şeklindeki cümlenin açıklaması gibi.

Türkiye'nin politik gerçekliği belli.

Ülkeyi 20 yıldır yöneten bir iktidar var. (...) Ve siz, tam bu iktidardan kurtulacağız derken, herkesin büyük umutla beklediği masayı dağıtıyorsunuz.

Gerekçeniz ne?

Biz dayatma ile karar almayız.

Başka çözüm üretin.

Ürettik ama ikna edemedik.

Daha başka çözüm üretin.

Hayır!

Ne olacak şimdi?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırmakla muhalefetin seçim kazanma hedefi gerçekleşecek mi?

Her ikisi de CHP'nin belediye başkanı olan bu kişiler, istifa edecekler mi?

Diyelim ki İmamoğlu etti.

Mahkemenin ne yapacağı belli mi?

Değil.

Mansur Yavaş istifa etti. İYİ Parti'nin adayı oldu diyelim. Seçimi kazanabilecek mi?

O da belli değil.

Ne olacak?

Seçim belki üç aday arasında olacak ve seçim ikinci tura kalacak.

Kaldı diyelim.

Kılıçdaroğlu çağrılara uyup çekilecek mi?

Sanmam.

Tersi de mümkün.

Seçmen bu karmaşada Erdoğan'ı yeniden seçebilir.

Seçerse, İYİ Partili, ona oy veren herkes, Türkiye'nin her halinden ve olup bitenlerden ister istemez siyasi sorumlu olacaktır.

Başka?

Meral Hanım, Erdoğan'la, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" kuramıyoruz, haydi, "Denetimli Yarı Başkanlıkta anlaşalım" diyebilir mi?

O da belli değil.

Ancak Akşener'in hedefi, bir beş yıl daha seçilecek olan Erdoğan sonrasında olabilir. Nasıl olsa bir daha cumhurbaşkanı olamayacak. Ancak derenin altından çok su akar. Yeni bir gözde çıkabilir ve yine eli boş kalabilir.

(...) Açık söyleyeyim: Beğenmedim.

Hoşlanmadım.

Mutsuzum.

Hayal kırıklığı yaşadım."