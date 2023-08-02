Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Partili Başkan istifa etti
İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Denizli’de Ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu gün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.