Meral Akşener'e bir şok daha! İstanbul Milletvekili istifa etti
CHP ile yerel seçimlerde ittifaka girilmeyeceğinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor. Son dakika bilgisine göre; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim." diyerek partisinden istifa etti.
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığına vurgu yaptı.
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."
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