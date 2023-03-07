Meral Akşener'e bak sen! Şok iddia! Kadın ne anasının gözü çıktı görüyor musunuz

Solak Birgün gazetesi yazarı L. Doğan Tılıç, Meral Akşener’in baştan beri “başbakan olacağım” hedefine ilerlediğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da kazanamayacağı için değil, bu hedefe hizmet etmeyeceği için karşı çıktığını iddia etti.

Tılıç, özetle şunları kaydetti:

"(…) Akşener’in kazanacak aday çıkışıyla bir kriz çıkardı, muhalif kesimlerde bir moral bozukluğu oldu, tartışmaların odağı kaydı ve ortalığı toz duman kapladı… Bu, ülkenin bir kısmını yerle bir eden ve 85 milyonu etkileyen depremin üzerine iktidarın işine yarayan ikinci bir yıkım oldu. (…)

Son yazımda, Akşener’in baştan beri “başbakan olacağım” hedefine ilerlediğini, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da kazanamayacağı için değil, bu hedefe hizmet etmeyeceği için karşı çıktığını yazdım. Başka değerlendirmeler de oldu. Onlar orada kalsın artık, tekrarlamanın kimseye yararı yok ve yeni koşullarda önümüze bakmamız lazım. (…)"

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