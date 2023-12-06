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Gündem Meral Akşener'e ağır küfürler
Gündem

Meral Akşener'e ağır küfürler

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:24:00 -
Meral Akşener'e ağır küfürler

Yerel seçim iş birliğini reddeden İYİ Parti, ikinci kez CHP trollerinin hedefi oldu. CHP’li gazetecilerden, trol hesaplardan Meral Akşener'e hakaretler yağdı. Bazı troller, Akşener’e ağza alınmayacak küfürler etti. Hakaretler, 3 Mart’ta Akşener’in 6'lı masadan kalkmasının ardından yaşananları hatırlattı.

İYİ Parti, ikinci kez CHP trollerinin linç girişimine maruz kaldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP’nin iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti’nin bu kararının ardından, televizyonlarda CHP’li gazeteciler, sosyal medyada ise CHP’nin trol hesapları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i topa tuttu. Bazı troller Meral Akşener’e ağza alınmayacak küfürlerle saldırdı.

SARAÇHANE MEDYASI FİŞEKLEDİ

Kamuoyunda “Saraçhane medyası” mensubu olarak ifade edilen gazeteciler, İYİ Parti’nin iş birliğine verdiği ret kararının ardından medya ve sosyal medyada saldırıya geçti. Bu gazeteciler, televizyonlarda yaptıkları yorumlar ve sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla İYİ Parti’ye ve Akşener’e yönelik yeni bir linç girişiminin fişeğini ateşledi. Bir başka gazeteci ise “Allah taksiratını affetsin” paylaşımı ile Akşener’i ‘siyasi mevta’ ilan etti.

SİNKAFLI HAKARETLER

Saraçhane medyasından işaret alan CHP trolleri ise vakit kaybetmeden devreye girdi. Hızını alamayan CHP trolleri, iş birliği yapmama kararından dolayı Meral Akşener’e sinkaflı küfürlerle hakaret etti. İYİ Parti’yi de aşağılayan yorumlarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 MART'IN TEKRARI

Önceki gece muhalefet cephesinde yaşanan gelişmeler, 14 Mayıs seçimleri öncesi 3 Mart’ta Akşener’in masadan kalkıyorum demesinin ardından yaşananlarla tıpatıp aynıydı. 3 Mart’ta masadan kalktığını açıklayan Akşener’i tehdit, küfür ve linç kampanyası ile masaya döndüren çevreler yine devreye girdi. Yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime girecekleri kararını veren İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener aynı çevrelerin hedefi oldu.

RET MİSİLLEMESİ

CHP’de İYİ Parti ile iş birliği projesi başlamadan çökünce, sahada özellikle İYİ Parti’ye karşı izlenecek rota da belli olmaya başladı. CHP, İYİ Parti’nin güçlü olduğunu iddia ettiği illerden başlayarak belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak. İYİ Parti’nin 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı ileri sürdüğü ‘seçilemez’ argümanı şimdi kendisine karşı kullanılacak. CHP’nin, ‘oyların bölünmemesi’ mesajıyla seçmen karşına çıkacağı, İYİ Parti’nin adaylarının ‘kazanabilecek isimler’ olmadıkları propagandası işleneceği bildirildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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