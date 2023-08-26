Meral Akşener'den yerel seçim kararı! Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya çok ağır ifadeler

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İYİ Parti’nin 2024 stratejisi için gözler bugüne dikilmişti. Akşener, partisinin yol haritasını ve yerel seçim kararını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Akşener, "Ben milletimizin bu umudu ve bu iki arkadaşımızın, milletimizin tarihi çağrısına kulak vereceğini düşündüm ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum. Allah'ımız şahit tutuyorum ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım" dedi.

YEREL SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Akşener, "Önümüzdeki seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacak ve göreve talip olacağız. Buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefete çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz. Öncelikli amacımız, partilerle ittifaktan önce, milletimizin partimizle ittifak yapmasını sağlamak olacaktır" diye konuştu.

İşte Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"MUHASEBEMİZİ YAPTIK"

Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. Seçim teamüllerine göre bu 90 gün önemlidir. Bu sürede biz de muhasebemizi yaptık. Buradan çıkan sonuçları sizle paylaşacağım.

KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

2023'te milletin verdiği helal oyu babadan miras bilerek seçmen iradesine ipotek konulamayacağını anlatmaya çalıştık. Siyaset elitlerin, sözde kanaat önderlerinin güdümünde milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik. Tepki gösterdik, uyardık, memleketimizin gerçeklerinden bihaber oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk. Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Memlekete en küçük fayda getiremeyen partili CB sisteminden kurtulmak istedik. Türkiye'yi zengin, mutlu bir geleceğe taşımak için çalıştık. Bu yolda fedakarlıktan kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimiz kör odalara hapsettik.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık! 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.

"BEN SUSTUM AMA YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYENLER SUSMADI"

Bizim eksikliğimiz yok mu? Tabii ki var. Ben de hem kendimize hem de yenilginin paydaşlarına hatalarımızla baş başa kalacağımız bir zaman olsun dedim. Bu sessizlik, yalanların daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Her akşam televizyonlara çıkıp İYİ Parti şöyle yapacak diye yalan söyleyenleri gördük. Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Televizyonlara çıkıp utanmadan yüzsüz yüzsüz faturayı bize çıkarmak istediler. Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar. Bunların hiçbirini şaşkınlıkla karşılamadım. İYİ Parti'ye yönelik kumpas karşısında susmamız artık mümkün değildir.

"ASIL SORUNUN KENDİ SAFLARIMIZDA OLDUĞUNU GÖREMEDİM"

Sayın Erdoğan'a karşı seçimde açık ara kazanacak 2 adayımız vardı. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun üzerine ben de milletimize bir söz verdim. 13. Cumhurbaşkanı millet ittifakının adayı olacak dedim. Kendi adaylığımdan da vazgeçtim. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bunun için yüce Türk milletimizden özür dilerim.

"YENİ ANLAYIŞIN MERKEZİ OLMAYA TALİBİZ"

Hepimizden Türk siyaseti için talep ettiğimiz yeni anlayışın merkezi olmaya, İYİ Parti olarak talibiz. Sandıkta bizlere vermiş olduğunuz mesajı aldık, dersimize de iyi çalıştık.