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Siyaset Meral Akşener'den Ümit Özdağ istifasına ilk yorum
Siyaset

Meral Akşener'den Ümit Özdağ istifasına ilk yorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, Akşener'in FETÖ iltisaklılarla yol yürüdüğünü iddia etti ve kanıtı olduğunu ileri sürdü. Özdağ'ın istifasına Meral Akşener'den de ilk yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:46:00 - 2021-03-04 13:51:17
Meral Akşener'den Ümit Özdağ istifasına ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Ümit Özdağ’ın istifa kararına ilk yorum geldi. Özdağ'a siyasi hayatında başarılar dileyen Akşener, "Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere" dedi.

Akşener, partililerle birlikte Sivrihisar ilçesinde ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilerin, gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, "Esnafın dertlerini dinledik ve ona yönelik çare oluşturabilecek çözümleri hayata geçirmek için gayretlerimiz olacak. İktidarı, bu konuda uyarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ'ın, partisinden istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım olmadı"

"Ben bugün milletin, esnafın, çiftçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin meselelerini, gezdiğimiz her yerde bunlarla ilgili üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip onları, kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. 'Sayın Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz' dediniz. Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem, millettir, hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum."

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Yorumlar

Vatandaş

Sana sorulan sorunun cevabı bumudur
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Mesut TOPAK

Hu Hatın hatın sabah akşam Sayın Bahçeliye saydırıyon
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