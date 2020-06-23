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Gündem

Meral Akşener'den ülkücüler hakkında skandal sözler

İYİ Parti kurucu üyelerinden İsmail Ok katıldığı televizyon programında istifa etme sürecini anlattı. Ok Akşener'in ülkücüler hakkında söyledikleri yüzünden istifa ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 03:01:00 -

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden İsmail Ok, katıldığı bir televizyon programında partisinden istifa etme sürecini anlattı. İYİ Pari Genel Başkanı Akşener'e bir toplantı sırasında HDP ile ittifak yapılmasından duyduğu rahatsızlığı belirttiğini aktaran Ok, şu ifadeleri kullandı: Sn. Akşener, 'Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum' demiyor ama, dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum; 'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi.

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