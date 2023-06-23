Meral Akşener’den şok hamle! Kurultayda, Türkiye’yi sarsacak kararını açıklayacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hafta sonu yapılacak partisinin kurultayında vereceği mesajlara dair kulis bilgilerini yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hafta sonu yapılacak partisinin kurultayında vereceği mesajlara dair kulis bilgilerini yazdı.
Selvi, "Meral Akşener ise yaşanan seçim yenilgisindeki faturasını ödemek istemiyor. Ama İYİ Parti seçmeni Kandil’in, HDP’nin olduğu ittifakta neden yer aldık, kumar masası diye kalkıp tekrar neden oturduk, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu neden destekledik diye soruyor. Akşener’in bu sorulara vereceği tatmin edici bir cevabı yok" dedi.
Selvi, Akşener'in konuşmasında şunları söyleyeceğini iddia etti:
“Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı’nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak."
ÖNE ÇIKAN VİDEO