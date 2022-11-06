Meral Akşener'den skandal "başörtüsü" kararı! Yazıklar olsun sana

İYİ Parti'nin, AK Parti’nin HDP dahil tüm muhalefet partilerinin kapısını çaldığı başörtüsü düzenlemesine 'Meclis'te 'hayır' diyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkça referanduma götürme talebinde bulunduğu başörtü düzenlemesi sonrası ilginç gelişmeler oluyor.

Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin toplam oyu ise 334. Yani Cumhur İttifakı’nın oyu, teklifin kabulüne yetmediği gibi referandum kapısını da açmıyor. İttifak, muhalefetin oyuna gereksinim duyuyor.

İYİ Parti’nin “referandum yolunu kapatmak” için iktidarın anayasa teklifine ret oyu vereceği dile getiriliyor.

Başörtülü kızlara 'fa....' diyen Fatih Altaylı'ya "28 Şubat'ta çok vicdanlıydınız" demişti

Bilindiği gibi, kendisini başörtüsü mücadelesinin hamisi gibi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtülü kızlara 'fa....' diyen Fatih Altaylı'ya "28 Şubat'ta çok vicdanlıydınız" demişti.

Öte yandan, başörtüsü yasağı zulmünün uygulandığı 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aynı Akşener, o dönem Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32.Gün programına katılmıştı.

Akşener katıldığı programda, vesayetçilerin MGK kararları ile dayattığı başörtüsü yasağını mutlaka uygulayacağını üstüne basa basa ifade etmişti.

Akşener “Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.” demişti.

Akşener "Uygulanmazsa hükümeti bırakırmısınız?" sorusu karşısında ise bocalamış ve sanırım dedikten sonra ısrarla 'uygulanmak zorunda' demişti.