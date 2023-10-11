Meral Akşener’den PKK/YPG açıklaması!

Meral Akşener, “tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup toplantısında beleye başkan adaylarını açıklamaya devam eden Genel Başkan Meral Akşener,

'TEZKEREYE DESTEK VERECEĞİZ'

"İsmi, coğrafyası, ambalajı, ne kadar değişirse değişsin, PKK’nın şubeleri olan YPG/PYD de, terör örgütüdür. Biz de, Suriye ve Irak’ta, bu terör odaklarına karşı yürütülen, tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Dün, grup başkanvekilimizin de açıkladığı üzere, önümüzdeki süreçte, gazi meclisimizde görüşülecek olan, Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da, verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz."