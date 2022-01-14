Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel kararı: Fezlekesine 'Evet' diyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrasın açıklamalarda bulundu.

Akşener, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi için şu açıklamaları yaptı:

Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili dediği bir şey de yok. Kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Sanki Sayın Başkanlarına karşı duydukları gıcıklığı bize döktüler.

Biz açılım sözlerine karşı çıkmış insanız. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kandan, ölümden besleniyorlar. 2010 yılında çok ilginçtir bir Kürt öğrencimin aramasıyla o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahçup olmasın diye Atatürk'ün ve Türk bayrağının mahkemelerden çıkarıldığını söylemişti. Çadır mahkemeleri, Megri Megri şarkılar, lahmacun ısmarlayan valiler, hem de tam 29 Ekim'de ABD bayraklarıyla geçen peşmergeler, şimdi gelelim bugüne Semra Güzel milletvekilinin fezlekesi gelecek. Ne zaman AK Partililer haldır haldır bağırdılar hiçbir şey olmaz. Benim arkadaşlarım bu fezlekeye evet diyecek. İYİ Parti'nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir. Burada sorunumuz yok, umarım rahatlamışlardır. Fakat şimdi o Atatürk ve Türk bayrağını çıkarma emrini veren siyasetçiler. PKK ile masaya oturanlar. Dün olumlu görülen tüm işler bugün olumsuz ise o zaman dün bu kararları veren herkese fezleke verilmesi gerek.