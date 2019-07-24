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Meral Akşener'den Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu! "Kurulacak olan yeni partiye olumlu bakıyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kurması beklenen parti ya da partilere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
Meral Akşener'den Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu! "Kurulacak olan yeni partiye olumlu bakıyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde kendisine yöneltilen sorularını yanıtladı.

Akşener, 31 Mart sonrası süreci, parlamenter sisteme verdikleri desteği ve eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın dahil olması beklenen yeni siyasi oluşumları değerlendirdi.

"Kurulacak partiye oIumlu bakıyorum"

Prensip olarak siyasi çeşitliliğe ve seçmene seçenek oluşturmaya inandıklarını, bu durumun günümüz Türkiye’si için “elzem” olduğunu söyleyen Akşener, “Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum” dedi.

İYİ Parti’nin AK Parti seçmenine ulaşmada zorluklar yaşadığını vurgulayan Akşener, “Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AKP' den koparacaktır. Ekonominin sarstığı, AKP seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar” dedi ve ekledi:

“Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var.”

“Esas mesele AKP'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelini konulacağı yer AK Parti'dir” diyen İYİ Parti Genel Başkanı, seçmenlerinin kendilerini şehirli, sorgulayıcı, demokrasi ve hukuk talebi yüksek bir kitle olarak tanımladığını söyledi.

Yeni kurulacak partinin kendini ve seçmenini konumlandırdığı yeri bilmediğini aktaran İYİ Parti lideri, “Tekçilikten kurtulmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Yeni parti
  6. yeni parti açıklaması
  7. yeni parti kurulacak mı
  8. AK Parti
  9. İYİ Parti

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  • PoyrazPoyraz57 dk önce
    Meralin ülke çıkarlarına ters ne varsa olumlu baktağını bilmeyen yoktur
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    aslında yoktur kurullacak partiyle bir farkınız hepiniz fatöşün kölelerisinz. sırlarınız vede geleceğiniz onun elinde. SİYASİ PARTİLER OLARAK ASLINDA YOKTUR BİRBİRİMİZDEN FARKIMIZ , BİRİMİZ BOKTUR DİĞERİMİZ KAKA. AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE , SALLA SALLA VUR DUVARA.HEPSİ İNDİRME DERDİNDE. VATANDAŞ KİMİN UMURUNDABİRİ DERKİ BİZ ATATÜRKÜN PARTİSİ VEDE ATATÜRKÇÜYÜZ İNDİRİRÖBÜRÜ DERKİ ELHAMDÜLİLAH MÜSLÜMANIZ MÜSLÜMAN PARTİYİZ DAHA BÜYÜK İNDİRİRÖBÜRKİ DERKİ BİZ TÜRKÜZ MİLLİYETÇİYİZ ONLARDA İNDİRİR.DAHA ÖBÜRKİ DERKİ BİZ KOMÜNİSTİZ ONLAR KÖKTEN İNDİRİR .(TABİİ BAŞA GEÇERLERSE) ÖBÜRKİ DERKİ BİZ PKK LIYIZ ONLARDA BÜYÜK İNDİRİR. (CAHİL DOĞULU HALKI HİÇ ANLAMAZ SAFTIR. ÇOCUKLARINI BİLE İNDİRİRLER.)BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE (ABD EŞİTTİR İSRAEL) ,ENGLAND , FRANCE , ITALY 4 DEVLETİN SÖMÜRGESİ OLAN TC DE HEM İÇERİDEN , HEM DIŞARIDAN İNDİRİYORLAR , SÖMÜRÜLÜYORUZ. YİNEDE BİTMEDİK AMA AZ KALDI BİTİYOR. YAŞASIN SÖMÜRGE TC.
  • Ali DENİZZAli DENİZZ1 sa önce
    Kısaca demiş ki gerekiyorsa devlette kaybetsin millette kaybetsin ama AK parti yıkılsın kim kazanırsa kazansın gark etmez demiş. Hatta biz de kazanmayalım bizim anacımız zaten Türkiye cumhuriyetine kaybettirmek, bizden daha iyi kaybettireceklerse onlar kaybettirsin demiş.

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