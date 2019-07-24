Meral Akşener'den Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu! "Kurulacak olan yeni partiye olumlu bakıyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde kendisine yöneltilen sorularını yanıtladı.

Akşener, 31 Mart sonrası süreci, parlamenter sisteme verdikleri desteği ve eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın dahil olması beklenen yeni siyasi oluşumları değerlendirdi.

"Kurulacak partiye oIumlu bakıyorum"

Prensip olarak siyasi çeşitliliğe ve seçmene seçenek oluşturmaya inandıklarını, bu durumun günümüz Türkiye’si için “elzem” olduğunu söyleyen Akşener, “Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum” dedi.

İYİ Parti’nin AK Parti seçmenine ulaşmada zorluklar yaşadığını vurgulayan Akşener, “Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AKP' den koparacaktır. Ekonominin sarstığı, AKP seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar” dedi ve ekledi:

“Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var.”

“Esas mesele AKP'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelini konulacağı yer AK Parti'dir” diyen İYİ Parti Genel Başkanı, seçmenlerinin kendilerini şehirli, sorgulayıcı, demokrasi ve hukuk talebi yüksek bir kitle olarak tanımladığını söyledi.

Yeni kurulacak partinin kendini ve seçmenini konumlandırdığı yeri bilmediğini aktaran İYİ Parti lideri, “Tekçilikten kurtulmamız lazım” ifadelerini kullandı.