Meral Akşener’den flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni yol haritasına dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Erkin, Akşener’in İstanbul’daki evini kiraya verip tamamen Ankara’ya taşınacağını ve çalışmalarına burada devam edeceğini ifade etti. Erkin, özetle şunları kaydetti:

“Türk siyasetinin ana gündemi CHP ve “değişim”! Tabii ki doğal bir durum ve biz gazeteciler de bu konuda yaşanan veya yaşanacak ne varsa gündeme getiriyoruz. Ancak… Muhalefetin CHP'den sonra en etkili partisi İYİ Parti'de de hareketli günler, haftalar başladı. Nasıl mı?

Anlatayım…

24 Haziran'daki 3. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı'nı belirleyen İYİ Parti'de gözler bundan sonra alınacak kararlar ve yeni yol haritasına çevrildi. 21 kişilik Başkanlık Divanı'nda 14 yeni isme yer veren İYİ Parti lideri Meral Akşener'in A takımında 6 kadın isim de yer buldu. İlk toplantısını önceki gün gerçekleştiren Başkanlık Divanı'nda seçim sonuçlarına yönelik muhasebenin yapıldığı, sonuçlara ilişkin mesajların titizlikle irdelendiği belirtiliyor. Toplantıda görev dağılımının yanı sıra önümüzdeki süreçte İYİ Parti'nin müstakil bir anlayışla ve kuruluş felsefesini öne çıkararak ilerlemesi üzerinde mutabık kalındı. Parti yetkililerince bu sürecin İYİ Parti için yeni bir başlangıç ve ivmelenme dönemi olacağının altı çiziliyor. Başkanlık Divanı toplantısının ayrıntılarını anlatacağım. Ancak…

Önce Akşener'in aldığı kritik kararın bilgisini vereyim.

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EVİNİ KİRAYA VERİYOR: Meral Akşener tamamen Ankara'ya taşınıyor. İstanbul'daki evini kiraya verecek olan Akşener bundan böyle ailesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edecek. Edinilen bilgiye göre tüm vaktini Ankara'da parti genel merkezinde ve buradan yapacağı çalışmalarla geçirecek olan İYİ Parti lideri hummalı bir çalışma için önümüzdeki günlerde Ankara'dan sahaya inmeye hazırlanıyor. Öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantıların ardından da ilçelerde organize edilecek toplantılarla parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelinecek. Akşener'in Ankara'ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu da vurgulanıyor. Daha önce 20 Ocak 2020'de başladığı il-ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener tüm Türkiye'yi yeniden dolaşacak.”