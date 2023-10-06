Meral Akşener’den flaş karar! Böyle duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında İyi Partili vekillere, "Arkadaşlar biz 81 ilde seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sizlerden isteğim televizyon kanallarına çıktığınızda ya da gazetelere konuştuğunuzda bu kararımızdan farklı anlaşabilecek yorumlar yapmamanız. Genel İdare Kurulu bir karar aldı ve biz tek başımıza olacağız. Bu nedenden dolayı da hiç kimse yanlış algılanabilecek konuşmalar yapmasın” dediğini yazdı.

Erkin, söz konusu görüşmede, milletvekillerinin de il ve ilçe teşkilatlarından bilgi aktardığını, 81 ilde seçime tek başına girme kararının arkasında durduklarını söylediklerini ifade etti.

Erkin, “CHP kurultayında Özgür Özel kazanırsa durum değişebilir. İYİ Parti Genel İdare Kurulu yeni bir karar alabilir ve bunun üzerinde siyasette kartlar yeniden dağıtılabilir” görüşünü aktardı.



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