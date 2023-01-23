Meral Akşener'den flaş açıklama! "Çok açık konuşuyorum" deyip tüm Türkiye'ye duyurdu

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır kongresi sonrası gazetecilerle yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Akşener'in “Bu hafta adayı kesinlikle konuşacağız!” dediğini belirten Yılman, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hafta sonu İYİ Parti lideri Meral Akşener'in katıldığı Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerini izleyen gazetecilerdendim.

İki şehirde de yaptığım gözlemlerimi daha sonraki bir yazımda aktaracağım.

Bugün Diyarbakır kongresi sonrası biz gazetecilerle yaptığı söyleşiyi aktarmak istiyorum.

26 Ocak’ta aday konuşulacak mı?

- Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmamıştık. Bildiğiniz gibi bu hafta yapılacak toplantının ev sahibi biziz. Ve daha önce hiç gündemimize almadığımız Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu bu toplantıda konuşulacak ve toplantı öncesi ziyaretlerimde diğer liderlere bunu ben teklif ettim. Artık Cumhurbaşkanlığı adayı konusunu konuşacağız.

Yani adayın kim olacağını konuşacaksınız bu hafta?

-Size çok açık konuşuyorum. Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmamıştık. Sizlerin de eleştirdiği toplanıp toplanıp bir neticeye varamadığımız yönünde. Ama öyle değil. Tam aksine biz bu toplantılarla birbirimizi daha iyi anladık. Farklılıklarımızı, ortak noktalarımızı daha net tespit ettik. Asgari müştereklerimiz sandığımızdan daha çokmuş meğer. İşte o toplantıların bize böyle bir faydası oldu. Bu toplantı itibarıyla aday konusunu konuşmaya başlayacağız.

Sonuç çıkar mı? Yani bir aday belirlenir mi?

- Hiç bilemiyorum. Şu anda bunu söylemem mümkün değil. Bence karara bağlamalıyız ama ben diğer arkadaşlar adına konuşamam. Onlar ne düşünüyor ve ne olacak bilmiyorum çünkü. (...)"