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Gündem Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş
Gündem

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kapalı kapılar ardından ittifaklar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi üzerinde karar kıldığı öğrenildi. Akşener'in, bu kararı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nda soğuk duş etkisi yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:21:00 -
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili farklı isimler gündeme gelse de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu konuda tavrı netleşmeye başladı.

Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı istiyor

Ankara kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş olmasını istiyor. Akşener'in bu konudaki düşüncelerini önceki gün birlikte iftar açtıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiği öğrenildi.

Yavaş da sıcak bakıyor

Akşener'in adayı olmasını istediği Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda aday olup olmayacağı yönünde yöneltilen bir soruya "Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek, insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay" yanıtını vermişti.

Akeşener, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na mesafeli

Öte yandan geçtiğimiz günlerde seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu, ''Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasını yapmış; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla ilgili "Olmayı düşünebilir orada bir sakınca yok. Seçime kadar neler olur neler biter hep birlikte görürüz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Meral Akşener'in Mansur Yavaş ile ilgili düşüncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda da soğuk duş etkisi yapacak türden. 

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Yorumlar

Cabbar

Hey allahım mansur ankarada daha taş taş üstüne koymadı. Başarısı neymişki cumhurbaşkanlığına aday olacakmış? Eski MHP li birinin gidip chpkk dan aday olup siyaset yapmasıda ayrı bir olay.
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Semerci

Karının kafasıyla haraket edenin burnu asla b.ktan çıkmaz. İsrail ci Mansur başkan olursa vay vay vay Türkiye'nin haline ! Herhalde kıyamet yaklaştı.
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